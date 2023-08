Gómez Cazarín afirma que campaña de desprestigio hace peligrar su vida

El diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, expresó su inquietud por su seguridad personal debido a una serie de ataques recientes en su contra.

Reveló que estos ataques, que han surgido en los últimos días, se originan principalmente en medios de comunicación que, según él, han sido creados con el único propósito de difamarlo y socavar su reputación. Se estima que unos 250 mil pesos han sido destinados a campañas que buscan desacreditarlo.

TIENE ESCOLTAS

Gómez Cazarín reveló que en respuesta a estas amenazas ha adoptado medidas de seguridad, incluyendo escoltas personales, refiriendo que en un solo caso se destinaron más de 100 mil pesos para difamar su imagen.

"Esta es una lista de medios que se crearon hace mes y medio, para atacar y todo lo que han pagado. En total, han pagado cerca de 250 mil pesos que le hacen mucha falta a la gente (...) pero solamente pagan para dañarme mi imagen", destacó.

Una de las publicaciones que ha generado controversia presenta una imagen en la que el diputado Gómez Cazarín aparece caminando junto al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, lo que ha llevado a señalarlo como miembro de su círculo político.

No obstante, Gómez Cazarín aclaró que esta imagen fue sacada de contexto. La situación en la que aparece junto a Duarte ocurrió en Hueyapan de Ocampo, su lugar de origen, en un momento de inundaciones.

"Esta publicación le pagaron cerca de 100 mil pesos. Lo que no saben es que aquí, en esta foto, fue en una comunidad de Hueyapan de Ocampo -y lo puede comprobar la gente del pueblo- se había inundado, pero el gobernador, en ese momento que era Duarte, no quería ir ni se quería bajar, entonces ese Regidor y yo dijimos: vamos a agarrarlo y que vaya, que camine en la zona".

Aunque no ha identificado a los responsables detrás de esta campaña de desprestigio, Gómez Cazarín sí reveló que la investigación ha arrojado información sobre la cantidad de recursos invertidos en la misma.

NI AMIGO NI ENEMIGO

Con respecto a su relación con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, el diputado enfatizó que aunque no son amigos íntimos, tampoco son enemigos.

Reconoció que, hasta el momento, Cisneros Burgos no ha cruzado la línea del respeto directo hacia él. "No tengo ningún problema con el secretario, pero tampoco puedo decir que es mi amigo, porque no es mi amigo... No es mi enemigo, pero tampoco es mi amigo, así lo puedo decir abiertamente", afirmó.