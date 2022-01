En el estado ya no hay complicidad en crímenes perpetrados contra periodistas como ocurría antes afirmó el gobernador de Veracruz , Cuitláhuac García Jiménez quien remarcó que el gobierno no es cómplice sino aliado de los periodistas y va a investigar cualquier crimen contra ellos a fondo.

"Hay algo importante, tanto el Gobierno federal como en nuestro gobierno ya no hay complicidad de este tipo de crímenes que es lo que pasaba antes y por eso se sospechaba de los Ejecutivos de antes que no hacían mucho por resolverlo o fingían resolverlo y ahora ya no, ya no hay esa complicidad".

Sobre las manifestaciones en Veracruz de periodistas que exigieron un alto a las agresiones, el mandatario dijo que es bueno que no se pierdan estas exigencias.

Noticia Relacionada Que Senado investigue creación de comisión ilegal contra Veracruz

"Qué bueno que no se pierda esa forma de ser completos y amigos entre ustedes, que siempre que exista una agresión o crimen contra periodista exista una manifestación de fraternidad con la familia y el periodista que haya sido víctima de esto, hay algo muy importante que hay que resaltar tanto en el gobierno federal que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador como en nuestro gobierno ya no hay complicidad de este tipo de crímenes".

Acusó que eso pasaba antes donde se sospechaba de los ejecutivos de antes no hacían mucho por resolver los crímenes o fingían resolverlo, "ahora ya no hay esa complicidad".

Sobre el caso más reciente del asesinato del periodista José Luis Gamboa Arenas, en el Puerto de Veracruz dio que la Fiscalía General de Veracruz inició dos líneas de investigación, una relacionada con robo y una más por su actividad profesional.

"Acá nosotros lo que la fiscal abrió una segunda línea porque en el caso de un periodista que fue ultimado aquí en el Puerto de Veracruz, el primer indicio que se tuvo es que parecía un robo y sin embargo la fiscal abrió las dos líneas, del robo y su actividad como periodista"

Recordó la frase de un ex Gobernador hacia un periodista que mataron comiendo unos tacos hacia la zona del norte de Veracruz "y lo primero que dijo es que no era periodista porque estaba consumiendo unos tacos y eso no debe existir, no debe existir la actitud de querer borrar a como dé lugar la actividad periodística que hace un reportero por muy sencilla que sea, aunque sea independiente, se tiene que investigar sus actividades como periodista".

Remarcó que actualmente el gobierno de Veracruz no es cómplice de estos crímenes y en cambio es aliado de los periodistas y va a investigar cualquier crimen contra ellos.

"Como lo ha hecho la fiscal, que sin importar el color partidista de los presuntos responsables irá por ellos y los tiene investigados, y con órdenes de aprehensión, varias de ellas ejecutadas. Tenemos que dejar muy claro, que quien agreda a un periodista va a ser investigado y va a pagar la pena que le corresponda, que irá a la cárcel tarde o temprano, eso tiene que quedar clarísimo, nadie puede agredir o libertad de expresión, a la libertad de reportear, de dar nota que tienen los periodistas en el sentido que ellos deseen".

Subrayó que esto lo garantiza este gobierno, pero antes no era así pues se sospechaba de la complicidad de los gobiernos que no actuaban.