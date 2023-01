Pese a orden de juez, Gobierno de Veracruz solapa a invasores de CIOAC en bosque de Coatepec

Tras la negativa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de ordenar la diligencia de desalojo de los terrenos conocidos como Sierra Alta o Jinicuil Manso en Coatepec con el uso de la fuerza pública, los legítimos dueños del predio, interpusieron un juicio de amparo donde lo señalan como responsable.

Se trata del juicio 924/2022 enderezado contra el mandatario en el Juzgado Primero de Distrito, por negarse a desalojar a los invasores pertenecientes a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

Cabe recordar que los predios a que se hace alusión están invadidos desde el 2019, y desde entonces se inició un litigio que dio la razón a los dueños Ari Sebastián Brickman, Zara Ashley Snapp Hartman y José Luis Carrión Van Rijn, para que el sitio fuera desalojado por los invasores, sin embargo, casi cuatro años después, eso no ha sucedido.

JUEZ ORDENÓ LIBERAR TIERRAS

Y es que un juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XII Distrito en Coatepec, Veracruz, ordenó mediante el oficio 2485/2022 que se realizara el desalojo del predio, con ayuda de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el 8 de septiembre de 2022.

Sin embargo, al no ocurrir así, en octubre pasado los dueños del sitio presentaron una demanda de amparo ante "la negativa u omisión de acatar y dar cumplimiento a la orden emitida por la Juez de Control del contenida en el oficio 2485/2022 de ocho de septiembre de dos mil veintidós".

Dicho oficio está dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual se le comunica que se dictó un auto, dentro del proceso penal 07/2021-Il, en el que se ordena que personal adscrito y/o cuerpo policíaco de la Secretaría, "se constituyan en el predio denominado Jinicuil Manso a efecto de realizar la restitución a los propietarios originales".

Sin embargo, al no haberse llevado a cabo la diligencia, los dueños se ampararon contra el mandatario, máxime que también exhibieron en la demanda que dicha negativa de la diligencia no solo ocurrió una ve, pues también incumplió con la orden emitida por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XII Distrito en Coatepec, Veracruz, un mes después.

La orden está contenida en el auto de diecisiete de octubre de 2022, dictada dentro del proceso penal 07/2021, a través de la cual dicho órgano jurisdiccional "les ordenó que asistieran sin excusa ni pretexto" a la diligencia de desalojo ordenada mediante resolución de cuatro de agosto de 2022.

El predio en cuestión, invadido por los integrantes de la agrupación con el pretexto de "defender" los bosques y el agua de Coatepec, debió haber sido desalojado desde abril pasado como orden expresa del juzgado, sin embargo, tampoco ocurrió.

Al no haber sido desalojado de manera voluntaria, es que se ordenó que se realizara con apoyo de la SSP, lo que nuevamente no se ha realizado.

Si bien la demanda de amparo no ha sido resuelta debido a una serie de diligencias y la imposibilidad de emplazar a todos los invasores, el proceso sigue su curso.