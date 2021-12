Gobierno no presiona a nadie; caso José Manuel ´N´, en manos de FGE

Subrayó que en esta administración no se presiona a nadie, por lo que si alguien decide de manera voluntaria sumarse, es una decisión personal e individual.

"En este gobierno no se presiona absolutamente a nadie; si alguien decide de manera voluntaria sumarse es una decisión individual, no es una decisión de otra manera y mucho menos bajo presión. Este gobierno no presiona, nosotros venimos de la lucha social donde fuimos presionados y perseguidos y ese error no lo vamos a cometer este gobierno".

Agregó que la suma de autoridades municipales al movimiento que encabeza en Veracruz el mandatario Cuitláhuac García Jiménez lo hacen convencidos de que se ha trabajado cercano a la gente, sin distingo.

Cuestionado sobre la vinculación a proceso a José Manuel "N", secretario técnico de la Jucopo del Senado, y sobre quienes dicen que es él quien está detrás de la detención, expuso que es una tarea que está en otras instancias como la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.

"Nosotros estamos en el Poder Ejecutivo y nuestra tarea está muy clara en la ley y esa es que nosotros llevamos, lo dice en la ley, nuestra tarea es mantener la gobernabilidad en el estado de Veracruz y ser el hilo conductor con todas las instituciones y entes autónomos de manera institucional; en otras cosas nosotros no nos metemos".

Asimismo, apuntó que en los 212 municipios habrá representantes del gobernador para los cambios de administraciones locales, incluido el Puerto de Veracruz.

Y es que dijo que si bien falta la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal "nosotros vamos a esperar lo que determinen las autoridades electorales, e independientemente de cómo resulte habrá un representante del Gobierno del Estado".

Explicó que el gobierno estatal trabaja institucionalmente con todos, no viendo el nombre de las personas sino el mandato de los ciudadanos.