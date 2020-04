Dejó yunismo en ruinas a escuelas y edificios históricos

Colegios, hospitales, edificios históricos y casas que resultaron dañadas por los sismos de 2017 y 2018 fueron arrumbadas al olvido durante la administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares.

Actualmente, se contabilizan con afectaciones por estos sismos al menos 52 escuelas, 15 inmuebles en materia de salud, 14 edificios pertenecientes al patrimonio histórico y cultural del estado, así como siete viviendas.

Ninguno de estos inmuebles fueron atendidos durante el yunismo, sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) este año seguirá con el Programa Nacional de Reconstrucción en el que contempla dos mil 843 millones de pesos para abatir el rezago de atención a las personas y comunidades afectadas de los 12 estados de la región Centro y Sur del país, lo que significa que Veracruz será una de las entidades beneficiadas.

El programa tiene como objetivo atender la reconstrucción de viviendas e inmuebles de infraestructura de salud, educación y bienes culturales de los municipios que fueron azotados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y el sismo del 16 de febrero de 2018, para beneficio de los habitantes y comunidades que no hayan sido atendidos en su totalidad, que no dispongan de recursos asignados, o bien que no estén contemplados en las declaratorias de desastre natural.

La Sedatu estima que poco más de 200 mil familias en los estados de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México aún no reciben atención.

Además, señala a lo largo de 2019, con la aplicación del programa, se realizaron 37 mil acciones distribuidas por sector en: 36 mil 495 acciones de vivienda, 206 acciones en educación, 81 acciones en salud y 209 acciones en cultura.

