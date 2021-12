Gobierno de Veracruz no tendrá vacaciones: Cuitláhuac

Los secretarios de despacho del gobierno estatal no tomarán vacaciones , pero tendrán días libres derivado de las fiestas de Navidad y de Fin de Año.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que tendrán libre el 25 de diciembre y el 1 de enero, aunque en algunos casos le pidieron más días y les otorgó cuatro dado que no habían tomado vacaciones.

"Le di vacaciones al gabinete, el 25 y el primero nada más y algunos me pidieron algunos días porque traen rezagados sus vacaciones y tienen familia; fui muy comprensivo, les di cuatro días más. Me comprometí a que el 25 y primero de enero no los voy a molestar, pero se utilizan guardias en todas las dependencias", dijo.

También dio a conocer que él no se irá de vacaciones y seguirá presidiendo la mesa de coordinación para la construcción de la paz y que sus secretarios están pendientes de lo que ocurra.

"No me voy de vacaciones, voy a estar en el estado muy atento y los secretarios van a estar atentos todos a todos los temas, les dije que en estas fechas todos salen de vacaciones y alguien debe mantenerse atento a cómo va el gobierno, no nos podemos ir de vacaciones y como ya están acostumbrados van a estar".

Además, dijo que diferencia de lo que pasó el año pasado, en este sí podrá haber reuniones entre familias que viven lejos, pues los contagios de covid-19 van a la baja; destacó que en Veracruz el porcentaje de población vacunada es del 82 por ciento y eso refleja que hay buena respuesta por parte de la población.

"Vamos todavía hacia la baja en los contagios y por fortuna en las defunciones. Está funcionado muy bien el plan nacional de vacunación y es motivo de orgullo".