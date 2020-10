Gobierno de Veracruz no ha pagado ni 10% de deuda: IP

El presidente de Coparmex Xalapa, Luis Sánchez Ávila, dio a conocer que, con el esquema del factoraje, la administración estatal no ha logrado ni avalar el 10 por ciento de la deuda que se tiene con el sector empresarial por lo que ha funcionado apenas como "un curita".





En conferencia de prensa consideró que aunque hay intención por pagar los adeudos a empresarios el proceso es lento y no hay avances sustanciales.





"Empezó a caminar muy poco y se han ido a resolviendo algunos temas pero falta mucho por hacer porque no se toca ni el 10 por ciento del adeudo y entonces nada más es un curita, es algo que no alcanza", dijo.





Ante ello, explicó que es urgente que se den soluciones que tengan un impacto real en los adeudos que se tienen con los empresarios desde gobiernos anteriores puesto que el dinero ha ido perdiendo "valor".





Apuntó que con el esquema de factoraje los empresarios deben desprenderse de un porcentaje de la deuda por cobrar para lograr el pago; "no negamos que se quiera arreglar las cosas, pero debe haber una solución que impacte y solucione el problema".





Asimismo Sánchez Ávila reconoció que ningún negocio está preparado para cerrar nuevamente luego de lo declarado por el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, respecto a la posibilidad de regresar el semáforo epidemiológico rojo.





"Ningún negocio está preparado para cerrar; no es la solución encerrarnos sino cuidarnos todos juntos y eso se ve en las calles, hay conciencia porque si no esto no se va a terminar", añadió.





Insistió en que un nuevo confinamiento o suspensión de actividades no sería lo correcto por el daño a la economía local por lo que insistió en que se deberían buscar nuevas estrategias.