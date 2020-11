Gobierno de Veracruz no es corrupto, revira CGJ a ASF

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseveró que su gobierno no es corrupto como las administraciones estatales pasadas por lo que se aclararán las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que estableció un presunto daño patrimonial del gobierno estatal de más 2 mil 400 millones de pesos.

En conferencia de prensa expuso que no es una situación grave dado que esto obedece a que se les acumuló el trabajo con la pandemia por el Covid19.

"No hay nada grave, hay un problema que se nos acumuló el trabajo de marzo a estas fechas porque las unidades administrativas, todo el personal administrativo tuvieron que irse a sus casas no todos se pueden llevar ese tipo de trabajo a sus casas ahora con lo de la pandemia y eso provocó retrasos en entregar la documentación que corresponde a esas observaciones, hubiéramos tenido quizá no tantas observaciones si hubiéramos podido operar la parte administrativa en todas las dependencias con todo el personal", explicó.

Subrayó que no tienen ningún problema para hacer ese trabajo puesto que su gobierno "no somos corruptos" como las administraciones pasadas.

"Vamos a entregar todo ahora después de las observaciones y se van a solventar todas las observaciones (...) hasta ahora lo que observamos es que todas tienen aclaración", añadió.

En ese tenor, reconoció que es en el sector salud donde se tiene el mayor monto por aclarar y que supera los mil 900 millones de pesos, pero explicó que el personal se dedicó a atender la pandemia por el Covid-19 y ello provocó que se descuidaran otros temas como los trámites administrativos, pero reiteró que serán aclarados.

Respecto al nombramiento de Rosa Isela Rodríguez como nueva secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana refirió que es una persona muy capaz además de que se tienen muy buenas referencias.

"También con una gran capacidad de diálogo, con Veracruz no tenemos tanto problema porque existe una coordinación total con la estrategia del presidente que está basada en las mesas estatales de construcción de la paz y las 18 mesas regionales por lo tanto con nosotros no tendríamos problema", abundó.