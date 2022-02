Gobierno de Veracruz limitará difusión de acciones ante veda por consulta popular

El mandatario señaló que en caso de que informen "algo que no deben", el INE deberá hacérselo saber; aclaró que las acciones de Gobierno continuarán, pero no así su difusión.

"Existe duda sobre qué debemos o no decir, pero ya nos los aclarará el INE; el presidente pidió que se defina qué sí y qué no, hacer la aclaración de que la veda electoral no impide ninguna acción de Gobierno, todas las acciones se tienen que seguir haciendo, lo que se debe hacer es evitar la difusión de las actividades; quizá vean que no todo lo que hacemos se difunde y se debe a la limitante que nos ponen; si difundimos algo que no debíamos, ellos nos dieron qué sí y qué no".

El mandatario añadió que tienen dudas sobre la actuación del INE, pues dijo que no querían realizar la consulta sobre la revocación del mandato pese a que está en la constitución.

"Se dirigió un oficio del INE hacia nosotros por si teníamos dudas, nosotros pensamos que no tenemos dudas si ellos se apegan a derecho, pero a como están las cosas, imagínense que no quería hacer la consulta la autoridad electoral, ya tenemos dudas también de cómo vayan a proceder ahora; no obstante, está en la constitución".

En la conferencia de prensa, señalando que se puede hablar de temas de salud, mostró imágenes de la rehabilitación de un centro de salud en el municipio de Chiconamel, en Tancazahuela, al que acudió este fin de semana, para señalar que este es parte de los 700 hospitales que dejaron abandonados en pasadas administraciones.

"Era muy obvio cómo era antes y cómo es ahora; así nos dejaron más de 700 centro de salud, en el abandono, y ahora está así, con sus medicinas, médicos y enfermeras; falta mucho por hacer, tenemos que resarcir el daño de más de 30 años de gobiernos corruptos, neoliberales, que abandonaron. ¿Saben cuándo se había parado un gobernador en esta localidad? Nunca, pero yo fui en la campaña electoral y como hice el compromiso por regresar y atender, he ido dos veces como gobernador".