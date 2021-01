Gobierno de Veracruz aún no reconoce deuda con el IPE

La directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, reconoció que el Gobierno de Veracruz no ha aceptado la deuda por ocho mil millones de pesos que mantiene con el Instituto.

Dijo esperar que este mismo año se logre concretar el reconocimiento de la deuda y además se tenga la posibilidad de ir "abonando" parte del recurso.

"El adeudo es grande, de alrededor de ocho mil millones de pesos que hemos tratado de conciliar con la Sefiplan. Esperamos que este año se logre concretar algo en términos de reconocimiento del adeudo y la posibilidad de ir abonando".

Explicó que han estado en mesas de diálogo con la Secretaría de Finanzas y Planeación que encabeza José Luis Lima Franco, para poder hacer ese reconocimiento que dejaron administraciones pasadas.

Precisó que son recursos que no fueron entregados por los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa a partir de 2009 y hasta 2016, que proviene de diversos conceptos como subsidios no transferidos o comisiones mercantiles no enteradas que no se transfirieron o no se pagaron al IPE.

Griego Ceballos subrayó además que este año trabajarán en la firma de convenios con entidades que tienen adeudos con el IPE, como es el caso de los ayuntamientos y recordó que el año pasado se lograron 42 convenios firmados con quienes les adeudan y han recuperado 700 millones de pesos.

Remarcó que a la fecha y tras el trabajo realizado ya faltan menos con ayuntamientos, "los años anteriores trabajamos en ello y este año seguiremos trabajando en eso".