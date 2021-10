Gobierno de Veracruz, aliado de la mujer; atenderá solicitud de tercera alerta: CGJ

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que estarán pendientes de la admisión de la solicitud de la tercera declaratoria de violencia de género contra las mujeres por desaparición de mujeres y negó que no haya avances en las dos primeras.

"Fue un amparo que logra una asociación civil contra una determinación de la Conavim a nivel nacional en la que, la solicitud de una tercera alerta de género, habían hecho que se acumulara a la primera que tenía Veracruz y pedían que fuera una nueva tercera alerta, eso es un proceso que tendrá que seguir, estaremos pendientes lo que a nosotros nos importa es atender la primera alerta".

Señaló que están trabajando con resultados positivos en ello y así seguirá pues en su gobierno las mujeres van a encontrar un aliado.

"Vamos contra la cultura machista de agredir a las mujeres y que se oiga claro y lejos, no vamos a permitir agresiones a las mujeres y quien no lo entiende y agreda a una mujer se la verá con la justicia de la penalidad que determina la ley, no vamos a ser como el gobierno anterior, que su secretario de gobierno (Rogelio "N") agrede a su esposa y lo solapan, tuvo que llegar otro gobierno para que se pudiera instrumentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque en el gobierno anterior el fiscal era un cómplice".

Señaló que las alertas vinculan a diversas instancias como la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobierno y de Salud.

Refirió que se han implementado 18 acciones incluso con resultados documentados como el reforzamiento de patrullajes con una perspectiva de género, el protocolo de actuación policial para la atención a casos de violencia en razones de género contra las mujeres desde el 8 de mayo de 2020, así como el diagnóstico para focalizar los esfuerzos.

Además, señaló que los 11 alcaldes de los municipios en donde se dio la primera declaratoria, en sus próximos informes darán a conocer las acciones implementadas al respecto y que se busca que los presidentes municipales entrantes les den continuidad, así como los Institutos Municipales de las Mujeres.

La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) da a conocer que la solicitud para una tercera declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Veracruz fue declarada admisible.

En mayo de 2019, organizaciones feministas y de derechos humanos expusieron que solicitaron una tercera declaratoria por desaparición de mujeres en el estado de Veracruz.