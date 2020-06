Gobernadores del PAN no son golpistas, asunto politiquero sus dichos: Presidente

En su conferencia en el campo militar El Lencero en Xalapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los pronunciamientos de gobernadores del PAN sobre un nuevo pacto fiscal no son golpistas o separatistas como previamente afirmara el gobernador Cuitláhuac García. Sostuvo que sí tienen una intención electoral.





"Es un asunto político, politiquero, pero somos libres, prohibido prohibir, todos tenemos derechos a manifestarnos, y se tiene que garantizar el derecho a disentir".





Minutos después de la intervención de Cuitláhuac García, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que los gobernadores del PAN sean una agrupación golpista.





"Yo no diría que es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría que es un movimiento separatista, porque no están planteando desprenderse de la república mexicana, es un asunto político y estrictamente, llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero".





Aseguró que todos los mandatarios estatales tienen derecho a manifestarse y se tiene que garantizar el derecho a disentir.





Gobernadores del PAN se pronunciaron por un Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo y pidieron nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia les corresponden.





López Obrador advirtió que actuará con apego a lo establecido en las leyes, y la Ley de Coordinación fiscal donde se establece la distribución de fondo y las participaciones federales para los estados.





"Las participaciones se entregan puntualmente según lo que corresponde, sea el partido que sea, no es como antes, ahora sí reciben su dinero".





López Obrador justificó el pronunciamiento de gobernadores opositores, pues dijo pronto habrá elecciones en 15 estados del país y se quiere tener un posicionamiento político: "Es legítimo, se entiende. También tienen elecciones para renovar la cámara de diputados, entonces quisieran los partidos tener mayoría en la cámara de diputados, ganar las gubernaturas, yo solo pido actuar con responsabilidad y no mezclar las cosas partidistas y de gobierno".





Afirmó que el gobierno no debe tener la piel "delgadita" para incomodarse por estas manifestaciones. "No pasa nada, yo me atengo a mi tribunal y el tribunal que juzga mis actos es mi conciencia. Entonces todo lo demás se explica".