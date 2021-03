Garantizadas, vacunas anti covid para todos en Veracruz: CGJ

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que aún no hay fecha para que inicie el Plan de Vacunación Nacional contra el COVID-19 en Xalapa y pidió a la población paciencia, así como informarse a través de los medios oficiales.

Explicó que están a la espera que llegue un lote grande con dosis para todos los adultos mayores de la ciudad, el cual aún no tiene una fecha específica.

"El Plan de Vacunación va a iniciar cuando tengamos ya el lote en nuestras manos, en los ultracongeladores, un día después se iniciaría; es decir, si la recibimos mañana se hace la logística de distribución, se ve el tamaño del lote y tenemos alternativas con los montos requeridos, dependiendo de ese lote y de cuántas lleguen para que coincida con los adultos mayores que hay en el municipio", explicó.

En conferencia expuso que, junto con Xalapa, Córdoba, Poza Rica, Boca del Río y Orizaba son otros municipios que podrían continuar en el Plan de Vacunación; sin embargo, reiteró que depende de la cantidad de dosis que lleguen en los próximos lotes.

"Cuando arriban lotes grandes se prevén ciudades grandes; en la directriz para el Plan de Vacunación tiene que ajustarse a las circunstancias, son adultos mayores, debe haber para todos", dijo.

De esa forma,reiteró que no es necesario que los adultos mayores o sus familiares hagan fila desde un día antes, ya que remarcó que los lotes llegan con las vacunas adecuadas para todos los adultos mayores que se tienen contabilizados en el municipio.

Sobre el registro que realizaron algunos adultos mayores mediante la página del gobierno federal dijo que solamente tuvo la función de detectar un estimado de cuántos adultos mayores estaban dispuestos a recibir la dosis; sin embargo, si alguien no se registró, aún tienen la posibilidad de ser beneficiado.

"No hay necesidad de hacer colas, ir desde un día antes, el trámite sigue siendo el mismo, tenemos garantizados para toda la gente, entonces debemos pedir a los adultos mayores que lo hagamos de manera ordenada (...) Tenemos vacunas para todos, estén registrados o no, aunque es más fácil, si están registrados es más fácil su identificación", remarcó.

Mencionó que la vacuna que se está poniendo es la Pfizer, la cual para ser efectiva debe aplicarse en dos dosis, por ello llamó a los adultos mayores a ser pacientes, ya que al momento de aplicarse la primera se toman de manera muy precisa los datos para que puedan ser tomados en cuenta para la segunda dosis que llegará de 32 a 45 días.

"La vacuna Pfizer tiene que ser registrada a quien se le aplica, tienen que dar muy claros los datos porque tiene que llegar otra dosis más para la misma persona, yo les pido paciencia porque en los módulos de registro es lo que se va haciendo, que se le pueda aplicar la misma vacuna"

Detalló que en el caso de Veracruz puerto hasta el momento se han aplicado 11 mil 675 vacunas en el municipio y se espera que la jornada continúe hasta el próximo 18 de marzo.

García Jiménez apuntó que no se tiene contemplado que se vacunen los altos funcionarios, "aunque tengamos la edad no; el secretario de Salud, no voy a revelar su edad, pero no se va a vacunar. Estamos dando el ejemplo".