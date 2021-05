'Funcionamiento de CMAS Xalapa debe ser prioridad para candidatos'

El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, Octavio Jiménez Silva, consideró que el tema de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento debe ser una prioridad para los candidatos a la presidencia municipal, pues además se paga un agua muy cara.

"Pagamos un agua muy cara, pero digamos pagamos algo caro y tenemos un servicio eficaz pero no lo tenemos, realmente no ha habido en CMAS un programa de mantenimiento, un programa de infraestructura, y no ha habido transparencia", dijo.