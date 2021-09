Flores Saviaga pidió cambio para ser visitadora; no se le afectó: Isabel Inés Romero

Cabe señalar que Flores Saviaga acusó una "flagrante" violación a sus derechos humanos en este asunto y pidió reconsiderar el cambio de adscripción, aseverando que en el juicio de amparo 1577/2010 del índice del juzgado primero de Distrito se determinó su inamovilidad como magistrada, además de que en el amparo 1336/2016 se determinó su adscripción a la Octava Sala.

"Ella lo dice, pero si ustedes se lo creen bueno pues ni modo, pero la verdad es que ella está muy bien (...), no le asiste la razón; se pueden hacer los cambios necesarios en el Tribunal, se pueden adscribir los magistrados a cualquier sala", replicó Romero Cruz.

En otro tema, respecto a la inhabilitación de su antecesora, Sofía Martínez Huerta, Romero Cruz consideró que se trata de un caso superado, señalando que ella no determinó de forma unilateral su remoción.

Finalmente, sin precisar una fecha y el monto, Romero Cruz, señaló que sí le otorgarán la ampliación presupuestal que pidieron para lograr palear la crisis financiera que vive el Poder Judicial.

No obstante, insistió en desconocer la cantidad de ahorros precisa que se están generando con el plan de austeridad implemento a causa de este desbalance.

"Ya la ampliación nos la van a dar, el plan de austeridad nos ha ayudado muchísimo para salir adelante", expresó.

Agregó que aún está en proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto que presentarán ante el Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022. "Estamos en ello, apenas. No tengo el número preciso en este momento", puntualizó.

Descartó que se prevean otros ajustes al interior del PJE como reducción de viáticos, despedido de personal, bajar salarios al personal de confianza. "No, de ninguna forma, ya estamos bien, gracias a Dios estamos bien", reiteró.

Sobre los amparos promovidos por algunos de sus homólogos, señaló que son "uno o dos" y corresponde a aquellos que no quisieron sumarse voluntariamente al programa de contención del gasto.

"No son varios, es uno o dos, nada más por ahí. Las personas que se ampararon definitivamente no entraron al plan de austeridad, no sabemos el motivo por el cual se hayan amparado porque ellos no apoyaron voluntariamente. La mayoría sí le entraron, fueron como treinta y tantos".