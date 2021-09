flores_saviaga_no_fue_desalojada,_solita_se_fue,_dice_romero_cruz

En una breve y atropellada entrevista, la titular del Poder Judicial del Estado de Veracruz negó la información que fue difundida el pasado martes en la que se aseguró que las pertenencias de la magistrada Flores Saviaga fueron retiradas por personal del Poder Judicial.

Isabel Romero Cruz huyó de los medios de comunicación, con el apoyo de su personal de seguridad.

´Lo vamos a arreglar. Después les doy la información. No, no fue desalojada. Dios mío, no, no, no´, contestó de manera apresurada.

Ayer, Flores Saviaga dio a conocer que hará valer sus derechos y recurrirá a las instancias judiciales, incluidos tribunales internacionales, a fin de ser reinstalada en el cargo que desarrollaba.

En su defensa argumentó que la magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, apoyada por el pleno de magistrado, presuntamente fue quien ordenó su cambio, pese a que ella cuenta con un amparo en el que se establece su inamovilidad.