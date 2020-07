FGE pone bajo la lupa a Policía de Misantla por abusos durante ley seca

Elementos de la policía municipal de Misantla están bajo investigación de la Fiscalía General del Estado por detener a 3 ciudadanos acusándolos de tomar alcohol cuando hay "Ley seca" por la pandemia de COVID-19.

Los efectivos, de los que se desconocen sus datos generales, fueron denunciados penalmente por abuso de autoridad, violencia de género y violación a los derechos humanos, de ahí que la Fiscalía está indagando a los responsables.

De acuerdo con los afectados el pasado 24 de julio acudieron a cenar a un local ubicado cerca del panteón municipal.

Sin embargo, al salid los abordaron algunos elementos de la policía local con el argumento de que habían ingerido.

Por los hechos la Fiscalía General del Estado abrió la investigación UIPJ/DXII/5/264/2020 y también se presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CEDH).

Susana, trabajadora de programas sociales en la zona, dijo que después de cenar con sus compañeros Jaime y Jorge, aproximadamente a las 10 de la noche fueron abordados por los elementos municipales, quienes solicitaron la presencia de elementos de Tránsito para realizar una prueba de alcoholimetría.

Según la afectada le dijeron que rebasaban los límites permitidos pero se negaron a mostrarle los resultados, aunque ella sólo acudió a cenar.

Añadió que después los esposaron y los subieron a la batea de la patrulla para recluirlos en los separos policiacos.

"Me empujaron y me lastimó la frente y al bajar también sufrí la torcedura de la mano derecha, además de que me incomunicaron por 2 horas", relató.

Susana agregó que horas después le fue permitido llamar a su esposo para pagar una multa de 400 pesos, sin obtener recibo; sin embargo, a sus compañeros les impusieron una multa casi cuatro veces mayor para obtener su libertad, bajo el señalamiento de que opusieron resistencia a la autoridad.

Susana añadió que también le impusieron elevadas multas para la devolución de su vehículo, por 8 mil pesos, de ahí que optó por proceder legalmente.