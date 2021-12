FGE de Veracruz actúa de forma irregular contra José Manuel N: Gil Rullán

"Lo que yo les quiero decir es que nuestro amigo José Manuel no tomó la decisión sobre quién sería la candidatura suplente sino la Comisión Nacional de Candidaturas y no es una decisión que únicamente se tome así", afirmó.

Al respecto, Gil Rullán aseveró que el equipo del candidato asesinado acordó que fuese la Comisión Nacional quien definiera al candidato sustituto, instancia que designó a Omar "N", candidato ganador de las elecciones del 06 de junio.

Cabe recordar que Omar "N" fue detenido y vinculado a proceso por el homicidio de Remigio Tovar, de ahí que el suplente Miguel Ángel Uribe Toral asumirá la presidencia municipal de Cazones de Herrera, aunque recientemente anunció su adhesión a MORENA.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano criticó que la Fiscalía esté actuando de forma irregular y que ni siquiera hayan citado a Miguel Ángel Uribe Tovar, a quien calificó de traidor a sus electores.

"Yo no soy juez para determinar si alguien es o no es; pero a mí la vida me ha enseñado que muy difícilmente te pone 2 veces la misma oportunidad de frente.

"Este es un caso muy extraño, donde él (el candidato suplente) no está aquí declarando donde estamos todos los demás. Él se fue y está allá con los que están en el Gobierno, por qué será así, si quien ganó fue Remigio con una marca que luchaba contra el gobierno estatal, contra el gobierno federal y contra los mismos de siempre que estaban gobernando el municipio en ese momento", mencionó.