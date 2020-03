Feminicidio, mancha negra que los gobiernos buscan ocultar, dice la activista Irinea Buendía en Veracruz

Y es que subrayó que hay sentencias como la de Mariana Buendía que establecen el análisis con perspectiva de género de cada muerte violenta.

"No quieran ocultar algo que realmente está a la vista de todos y todas, y que sabemos porque ahora lo hemos sabido que es con perspectiva de género investigar cualquier muerte violenta de mujeres para poder acreditar que se trata de un feminicidio de lo contrario saben que están incurriendo en cosas que no deben ser así, no lo digo yo, lo dicen las leyes".

Durante la conferencia: feminicidios: memoria, verdad y justicia sobre la sentencia Mariana Lima Buendía dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sentencia de Campo Algodonero e incluso el artículo primero de la constitución respaldan que toda muerte violenta de mujeres se tiene que investigar con perspectiva de género para acreditar que se trata de un feminicidio.

"En ningún lado dice que se tiene que investigar primero como homicidio, primero como suicidio en mi caso, que lo estén investigando de esa manera, están violando las leyes", dijo.

Y es que recordó que el fiscal general Alejandro Gertz Manero está planteando eliminar el tipo penal de feminicidio pero nada de ello se ha concretado.

"Yo creo que nosotras como feministas no lo podemos permitir porque finalmente hemos luchado demasiado para poder tener esos protocolos que nos han dado a cuentagotas", añadió.