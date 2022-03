Federación determinará si agua de Veracruz será llevada a Nuevo León: Cuitláhuac

No obstante, García Jiménez señaló que "no cree" que la Conagua vaya a romper la directriz que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no llevar agua a través de dicha concesión, que podría haberse autorizado de forma irregular.

El gobernador aseveró que, en cualquier caso, es difícil que el proyecto que se pueda implementar vaya a ser atendido por su administración, ya que se requiere de un proyecto millonario y a gran escala.

Noticia Relacionada Mucho ojo: delincuentes se hacen pasar por inmobiliarios para asaltar

García Jiménez igualmente destacó que el problema no es llevar agua de Veracruz a otras entidades, pero sí los términos en que se concedieron los permisos para tal fin en otras administraciones federales.

Al respecto, recordó que Veracruz tiene el 30 por ciento del recurso hídrico del país; sin embargo, para que sea apta para el consumo humano, todavía se tiene que potabilizar.

"Ellos van a decidir la forma de cómo ayudar, pero no es a través del proyecto que existe y la opinión la dio el presidente. No creo que Conagua vaya a diferir del presidente, quien ya dijo que no es a través de ese proyecto (...).

"Veracruz tiene una gran ventaja, tenemos el 30 por ciento del recurso hídrico nacional, pero ese es un tema, también la tienes que potabilizar, hay que entubarla y trasladarla", observó.

El Ejecutivo agregó que en la entidad también hay zonas vedadas, puesto que algunas cuencas corren el riesgo de la sobreexplotación.

"Ya se han concesionado lo suficiente, se pondría en riesgo concesionar más; sin embargo, para el consumo humano no tendría por qué estar vedado", indicó.

De acuerdo con el mandatario, el principal problema de llevar agua a Nuevo León es que se dio una concesión a un particular, de la que se han expuesto todo tipo de señalamientos y pudo otorgarse "sin ética".