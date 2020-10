Farmacéuticas juegan con salud de pacientes con cáncer en Veracruz

Hospitales de Veracruz registran desabasto de medicamentos oncológicos debido a que no se ha logrado realizar la compra consolidada, pues farmacéuticas y ex proveedores buscan “bloquear” las adquisiciones del Gobierno Federal, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Con respecto a las denuncias que hizo el oncólogo Sergio Miguel Dorantes de la Torre Pediátrica de Veracruz, el mandatario aseguró que se hizo la compra de lo faltante.





Entrevistado en la televisora local, expuso que el Gobierno Federal detectó que se hacían negocios con la compra de medicamentos y al combatir las corruptelas hubo empresas que quisieron "bloquear" las compras consolidadas y se aliaron con ex proveedores.





"En el caso del material oncológico es uno de los que más extrañamente ha escaseado y no nos han podido otorgar la compra consolidada. Espero que detrás de eso no estén personajes políticos que antes eran proveedores, había uno del ISSSTE y espero no sea ese tipo de acciones".





Afirmó que existe una intención de "bloquear" las compras consolidadas que evitarían "pedir de a poquitos" con los proveedores locales.





"¿Qué sucedió? se tocaron intereses de corrupción, de manejos que se hacían con los medicamentos y algunas empresas farmacéuticas se aliaron con los que hacían estos negocios y trataron de bloquear al Gobierno, no lo lograron, y buscamos alternativas".





Sostuvo que ay suficientes recursos para la compra de medicamentos oncológicos, sin embargo "extrañamente" han escaseado y no se ha podido lograr la compra consolidada. En entrevista, el mandatario veracruzano aseguró que se encuentran realizando la compra directa y distribución de los fármacos, mientras se logra la compra consolidada con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

"Estaremos esperando que con la consolidada se cumpla el cien por ciento y no se ha desatendido y lo vamos a seguir haciendo, vamos a evitar que se no se escaseen en el servicio aunque tengamos problemas para adquirirlo, pero vamos inmediatamente a busca" puntualizó.





Finalmente expresó que espera que detrás de la carencia de medicamentos no haya personajes políticos que antes eran proveedores.