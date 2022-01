Y es que dos días seguidos sin agua es mucho, pero el tema se pone peor cuando el servicio les es otorgado únicamente día y medio.

"No estamos en contra de los tandeos, pero es mucho que se nos quite el agua dos días seguidos, y de los dos días que según tenemos agua, nos la quitan el segundo día a las 4 de la tarde, pero eso sí, nos la quitan 2 días completos", compartió la señora Martha, de la zona centro de Xalapa.

A pesar del cambio de administración prevalece el calendario de 48 por 48, es decir, supuestamente 2 días con servicio por 2 sin él.

Ante ello, la petición concreta de habitantes de la capital del estado, es que los tandeos sean de 1 día por 1 día o bien, 2 días de agua por uno sin él, y que verdaderamente se respeten los calendarios.

De tal modo que sigan los tandeos pero alcancen a llenarse los tinacos o la población pueda programarse para administrar su agua el día que no les toca servicio.

"Hay familias que somos 5 o más, como nos quitan el agua más de dos días seguidos, por más que cuidemos el agua no nos alcanza, por eso le pedimos al señor Ahued que revise el calendario por favor, que sigan los tandeos pero no nos quiten agua dos días seguidos", manifestó el señor Alberto, habitante de la colonia Progreso.

"Prácticamente tenemos agua sólo día y medio, hay veces que el tinaco no alcanza a llenarse porque nos quitan el agua, de los dos días que toca, a las 4 o 5 de la tarde, la verdad no se vale, no es justo, y no es parejo en todos los fraccionamientos, además. La verdad no funciona el tandeo así y creo que hasta se desperdicia más, porque el día completo que hay agua, todo mundo lavamos, todas las lavadoras se oyen; si tandearan sólo un día sin agua, cada dos, se administraría mejor; o un día con agua por uno sin agua, porque si no hasta sale contraproducente", consideró la señora Lupita, de la colonia Ferrer Guardia.

En las redes sociales de la Comisión Municipal de Agua y Sanemaiento (CMAS) son constantes las quejas de hanitantes de Xalapa, precisamente por lo irregular del servicio, ya que en diversas colonias, incluyendo la zona centro y periferia, se deja sin servicio de agua durante más de dos dias a las familias.