Familia ´abraza´ dolor de veracruzanos ante pandemia

Desde hace 4 meses, una familia xalapeña abrazó el dolor y las necesidades de quienes, durante la pandemia de COVID-19, han perdido su empleo en Veracruz o enfrentan crisis económica o alimentaria. Con la "mesita de la confianza", Isela Ponce, su esposo y sus pequeñas hijas ofrecen gratuitamente productos de la canasta básica y comida preparada a quien lo necesite: sopa, arroz, frijol, leche, algunos medicamentos, cereal, pañales. Se puede tomar hasta dos productos.





Diario se acercan a la mesita al menos de 15 a 20 personas. Madres solteras y ancianos son los que más requieren la ayuda. A la fecha, son cerca de 600 personas las que se han apoyado por medio de la iniciativa y del grupo "Xalapa Unida por Amor".









Al inicio de la crisis sanitaria, una familia clase media –un hombre, su esposa y su bebé-, bien vestidos, pulcros, acudió desesperada al hogar de Isela Ponce y pidió trabajo a cambio de comida. Lo que fuera, pero necesitaban alimento. Afligido, el hombre confesó que su empresa lo había despedido para amortiguar las pérdidas ante la pandemia. Desde una semana antes no tenía ni un peso para el sustento de su hija y su mujer. Fue de este caso que surgió la iniciativa.





"El señor pasa y me platica su historia, que lo corrieron. Tenía una semana (el matrimonio) sin tener un sueldo o una entrada fija. Traían una bebé de aproximadamente dos años, sin haber comido o cenado nada, ni desayunado ese día. Y no, no pude quedarme con los brazos cruzados, sabiendo que hay tanta necesidad. Pude ser yo. Pudiste ser tú", relató Isela Ponce a Imagen del Golfo.





Así, madres solteras, empleados ´desechados´ por las empresas por carecer de recursos y, sobre todo ancianos, recurren a la familia xalapeña. La Iglesia de la Piedad y la Casa Veracruz se encuentran situadas cerca del lugar. Sin embargo, ningún religioso ni institución se han sumado al esfuerzo de Isela y su familia por dar consuelo y alimento a quienes enfrentan los estragos de la pandemia. La caridad y la calidad humana no está entre las prioridades de los jerarcas del poder.













Isela Ponce lamentó que las autoridades no apoyen a este tipo de esfuerzos y aseguró que la iniciativa "mesita de la confianza" es con el respaldo de ciudadanos para los propios ciudadanos.





"Hasta este momento, nadie, nadie, se ha preocupado, aun teniendo Casa Veracruz ahí atrás, se han acercado a apoyarnos o nada de ayuda. Absolutamente nada", expuso a Imagen del Golfo.





Al principio, Isela, sus familiares y vecinos armaron pequeñas despensas y lograron apoyar a cientos de familias. Pero el esfuerzo no pudo sostenerse. Las donaciones disminuyeron y se dejaron de hacer los paquetes para ahora apoyar con insumos individuales.





Por fortuna, al paso de los días, sus vecinos se sumaron a colocar alimentos en la mesita y comenzaron a difundir en redes sociales para tener más insumos y apoyar a más familias.









La "mesita de la confianza" está en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde.





Isela Ponce conminó a los xalapeños a pensar en el sufrimiento y carencias de otros veracruzanos y que se acerquen a donar para que la ayuda siga llegando a quienes menos tienen.





Y si están pasando por situación complicada, dijo, que vengan por alimento gratuito a la calle Adalberto Tejeda número 11, de la colonia Pumar, en Xalapa, cerca de la Iglesia de la Piedad.





Tampoco hay olvido para gatos y perros: se pide croquetas o algún alimento para mascotas y todo tipo de insumos que no estén caducados.