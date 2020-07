Falta mayor comunicación para atender crisis sanitaria: IP de Xalapa

El presidente de Coparmex Xalapa, Luis Sánchez Ávila, consideró que más que implementar medidas como el "toque de queda", como sucede en algunos municipios para disminuir los casos positivos a COVID-19, es necesario que exista un trabajo de concienciación y comunicación por parte del gobierno y los distintos sectores de la ciudad.

Subrayó que esas acciones violentan las garantías individuales por lo que se requiere hacer conciencia en la sociedad, iniciativa privada, comercios y sobre todo en el gobierno.

"Tiene que haber una planeación conjunta y tiene que existir comunicación, el problema es que no existe, solo se da con determinados secretarios como es el caso de (Enrique) Nachón pero de ahí en fuera el secretario de Salud, el gobernador, no se sientan con los empresarios, entonces por más que haya uno o dos secretarios que sí le dan importancia a la comunicación con la sociedad y los empresarios, no se puede de otra manera", dijo.

Sobre el recurso que el gobierno estatal daría a los municipios para hacerle frente a la emergencia sanitaria dijo esperar que sea de utilidad, puesto que en varios de estos se carece de hospitales y médicos.

"Todo apoyo, y más cuando estaba nulo, claro que sí ayuda, yo siempre he dicho que los municipios son el eslabón más débil, hay municipios que no tienen un laboratorio de análisis clínico y mucho menos un hospital y que los doctores son contados", dijo.

Sostuvo que hay lugares donde no hay infraestructura hospitalaria y los doctores que hay son insuficientes, por lo que es a las grandes ciudades donde están mandando a los enfermos de COVID-19.

"Porque en municipios no hay infraestructura necesaria, entonces esta ayuda sí puede servir, una para comprar cubrebocas para empezar, también para hacer un cerco y tener una identificación de los casos de contagio, esto quiere decir que las pruebas rápidas que están en todo el mundo tienen que usarse en el primer momento que haya algún sospechoso", dijo.