Falta capacitación en dependencias estatales: Unidad de Transparencia

La titular de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Gobierno, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, consideró que la transparencia en el actual gobierno del Estado sí es viable, aunque en su opinión hace falta trabajo de capacitación al interior de todas las dependencias estatales.

Aseveró que ella está cumpliendo su labor en la SEGOB, por ello compitió en la convocatoria para ocupar el cargo de comisionada en la actual LXV Legislatura.

"En la Secretaría de Gobierno transparentamos contratos, todas las adquisiciones de automóviles y anteriores gobiernos; de Duarte, del bienio de Yunes, base de datos, comprobantes fiscales, así como recibos de nómina, desde el secretario de Despacho hasta el de limpieza, por ejemplo".

Finalmente, en entrevista reciente al participar en la etapa de entrevistas añadió que no existe línea desde la SEGOB para impulsarla en el cargo.

"Yo trabajo en la Secretaría de Gobierno, tengo un año de trabajar; me invitaron un día antes de que comenzara la administración, no conocía a ningún directivo, ni al secretario de Despacho (Eric Cisneros).

"Creo que me llamaron por mi trayectoria y mi trabajo en materia de transparencia, no he militado en ningún partido político, a lo mejor algunas personas o incluso diputados pueden tener su corazoncito y sus simpatías, eso es posible, sin embargo, no hay ninguna línea o indicación", subrayó.

Sobre el tema, afirmó que el acceso a la información ha caído en simulación en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

"No es posible que, si la Ley dice que se tienen que resolver los recursos de revisión en un plazo de 20 días, porqué se están tardando uno o 2 años; o porqué se están tardando 5 años en exigir el cumplimiento de los recursos, cuando la Ley claramente dice 5 días una vez que causa estado, eso es simular".

Por ello consideró que en caso de ser elegida comisionada del IVAI, llegar a ese instituto no sería ocupar un "hotel de lujo", pues existen problemas en su labor esencial de transparentar información, así como de índole económico.

"Tiene diferentes pendientes; me gustaría destacar que el IVAI no va a ser llegar a un hotel de lujo; va a ser llegar a una casa que requiere mantenimiento y que tiene diversos problemas, desde administrativos y financieros.

"Tiene amenazas de embargo, deudas, laudos que están exigiendo y ya están reclamando los pagos, así como deudas de rentas y un gran rezago en su tarea principal, que es atender los recursos de revisión.

En ese sentido, lamentó que los recursos de revisión que se están atendiendo en el organismo tienen uno o hasta tres años de retraso.

Recordó que ella ya ha buscado el cargo de comisionada, aunque en la anterior convocatoria hubo un proceso difícil que involucró dos invitaciones y dos Legislaturas.