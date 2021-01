Falso que se embarguen autos con cambios en verificación: CGJ

"Es falso, no inventen, no vamos a embargar, nunca se ha hecho eso por un pago", afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez respecto a los dueños de vehículos que no cumplan con la verificación vehicular.

Reconoció que todo cambio en las formas de pago genera complicaciones y resistencias, luego de la protesta de algunos dueños de verificentros en la Secretaría de Medio Ambiente por la reforma realizada a los Códigos Financieros y de Derechos del estado de Veracruz.

Asimismo el mandatario estatal señaló que únicamente se trata de un cambio en la forma de pago y establecer las bases para apostarle a la salud y cuidado del medio ambiente.

Expuso que con esto se mejorará la calidad del aire porque se tiene que apostar a la salud con programas y acciones preventivas que se anticipen al agravamiento.

"Lo que estamos haciendo es cambiar la forma de pago porque debemos tener la supervisión, el medio ambiente lo tenemos que cuidar y no después quejarnos".

Reiteró que todas estas acciones se realizan con la finalidad de contribuir, a largo plazo, en mejorar el medio ambiente y con ello en el bienestar de todos.

"Son metas a largo plazo, mejorar el medio ambiente es a largo plazo y de inmediato tenemos que actuar y ya tenemos la medida, lo que pasa es que esa medida tenemos duda de que se cumpla, la gente expresa que hay corrupción y es peor, ves un carro que trae su holograma y está contaminando (...) y el problema es quién te lo dio, no se sabe porque se venden los hologramas así y el plan es que esto se termine, eso es lo que estamos haciendo, cambiamos la forma de pago", añadió.