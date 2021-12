falso,_que_se_detenga_a_200_personas_a_la_semana_por_ultrajes_a_la_autoridad:_cgj

Sin embargo, remarcó que están dispuestos a perfeccionarla, pues la ley es perfectible, esto ante los pronunciamientos de abogados, académicos, activistas y distintos sectores de la población.

"Por lo tanto veremos las sugerencias, las propuestas que se hagan, nosotros no estamos cerrados a que no se perfeccione más lo que sí no queremos es que ya no exista una puerta giratoria en los juzgados, porque si de algo la sociedad se quejaba es que los delincuentes que a todas luces lo eran ante la sociedad, encontraban una puerta giratoria por varios mecanismos que sus abogados lograban hacer valer".

Señaló que, pese a que se agredía con armamento a las propias autoridades y policías no se castigada por lo que consideraron que el delito de agresión violenta hacia los elementos, también tendría que ser considerada por los jueces.

"Por lo tanto se tipificó exactamente en qué consistía una agresión violenta, no olviden que está en la constitución política está muy claro que la agresión violenta a la autoridad tiene cárcel preventiva".