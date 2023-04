Exigen liberar a campesino detenido en Papantla acusado de extorsión, fue trasladado a Xalapa

Campesinos de Papantla realizaron una manifestación en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para exigir la liberación de Trinidad Juárez González, quien afirman fue detenido de manera injusta el pasado martes.

Según explicó Lucero Canales, esposa del detenido, su pareja se encontraba en su local de ropa cuando fue aprehendido por ministeriales sin presentar ninguna orden de captura alrededor de las 12:30 horas.

"Detuvieron a mi esposo el martes, se metieron a mi local sin presentar ninguna orden de aprehensión. No sabía el motivo de por qué se lo llevaron", señaló Canales.

TRASLADO A XALAPA

Después de visitar distintos distritos judiciales, Canales recibió la información de que Trinidad Juárez González había sido trasladado al distrito judicial de Xalapa para ser puesto a disposición de un juez en los juzgados de Pacho Viejo, en donde fue acusado del delito de extorsión.

Tanto ella como los manifestantes apelaron por la inocencia de Juárez González, destacando que se dedica al campo y a la venta de hoja de maíz, además de ser padre de cuatro menores.

"Lo involucran en cosas que no son. Hoy viene mucha gente porque él es inocente, son jornaleros que trabajan con él en el campo y no sé por qué lo involucran en cosas que no debe", añadió Canales.

Los manifestantes aseguraron que, según la carpeta de investigación, terceras personas están señalando a Trinidad Juárez González, pero no existen pruebas del delito que se le acusa.

"No sabemos por qué lo trajeron hasta acá, no hay pruebas suficientes. Lo imputaron de extorsión, lo involucran en una situación que no es así, además no hay fundamentos para trasladarlo hasta acá", añadieron.

El grupo que se congregó en la plaza Lerdo solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para dar acompañamiento al caso.