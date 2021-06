Exigen justicia para joven detenido por policías de Ángel R. Cabada

"Cuando escucho las detonaciones yo resguardé mi vida, yo traté de huir del lugar, porque obviamente es lo que haces cuando hay una balacera, sin embargo, los policías al verme me piden que me tire, me someten y desde ahí me incriminan", expresó.

PUBLICIDAD

Detalló que lo acusan de presuntamente haber robado un vehículo y de cometer ultrajes a la autoridad, por lo que fue llevado a prisión.

Noticia Relacionada Antonio Frutis declina por David Velasco en contienda por Xalapa

Su familia presentó pruebas en video donde queda constancia que Abelardo no iba en la camioneta robada y que viajaba solo, por lo que el juez lo dejó en libertad, aunque ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) quiere reabrir el caso.

"El juez contempló las pruebas, salí libre, pero ahora volvieron a apelar para volverme a incriminar porque dicen que no hay más detenidos (...) Los policías me robaron mi teléfono, mi cartera con pertenencias, el casco nunca lo reportaron ni los guantes, así como otros documentos que traía yo, todos se echaron la bolita que nadie los tiene", dijo.

PUBLICIDAD

Explicó que él es maestro en una escuela particular, pero ante la pandemia y el cierre de escuelas, explicó que se puso a trabajar como cobrador de una mueblería, por ello viajaba en la moto. Ante esa situación su familia y amigos piden a las autoridades que se revise el caso, ya que afirman, se trata de una persona inocente.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD