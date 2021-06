Exigen anular elección en Tlacolulan por ´mano negra´ del alcalde

"Tlacolulan es un pueblo pacífico y así quiero que siga, que no divulguen información que no es cierto, yo no soy un candidato violentador, es una expresión del pueblo y el pueblo es libre de expresar su democracia, porque ya están cansados de que una sola familia que ha gobernado durante 21 años quieran seguir en el poder; por eso ante las irregularidades estamos solicitando la anulación de la elección", dijo.

Agregó que no ha existido destrucción de paquetes electorales como se ha manejado en las recientes horas e incluso aseguró que el personal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha podido corroborar dicha situación.

Aclaró que fue la propia ciudadanía la que decidió resguardar el material electoral por temor a que los familiares del aspirante de RSP, que forman parte del comité municipal del OPLE en Tlacolulan, pudieran incurrir en más irregularidades.

Ante esto, insistieron en la necesidad de que haya recuento de votos de dicha elección y que se lleve a cabo en Xalapa, a fin de poder garantizar la imparcialidad en el procedimiento, aunque para ello lo mejor será anular la elección ante la gran cantidad de anomalías detectadas.

