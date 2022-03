exige_ramos_alor_vacuna_contra_el_sida;_niega_falta_de_retrovirales

Justificó que la posición que ocupa la entidad entre los primeros lugares con casos se debe a que Veracruz tiene más de ocho millones de habitantes, de ahí que sea considerado un sitio con gran prevalencia, pero insistió que hay "un freno" en la enfermedad.

Noticia Relacionada Sufren por falta de agua en colonias populares de Xalapa

"Escuchamos esto pero en realidad nosotros no tenemos desabasto en ningún Capasits, en este gobierno hemos puesto interés en el tema, hemos cuidado que no falten retrovirales", dijo en entrevista.

Sin embargo, pese a que afirmó que no hay desabasto en estos medicamentos, sostuvo que eso no le interesa a la administración estatal, sino que ya haya una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

"Nosotros no levantamos la voz solo para autoridades nacionales sino del mundo porque a nosotros nos interesan los retrovirales per se, nos interesa la vacuna porque la vacuna evita la muerta y el retroviral, no. Tiene 40 años que no hay nada de vacuna", criticó.

El secretario dijo que el llamado a la comunidad internacional es que volteen a ver "la tragedia en los países pobres" que estén pendientes de esta situación y no privilegien la parte material "del dinero sobre la vida".

Ramos Alor agregó que a raíz de la pandemia por covid-19 la población "se cuida más" en temas como "las diarreas y enfermedades respiratorias", hasta en evitar los contagios de VIH.

"Me llama la atención que con covid, y aplicando todas las medidas de prevención, los resguardos, ha repercutido no solo en ese problema, sino en enfermedades diarreicas, respiratorias; la gente se cuida más".