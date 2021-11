Explicó que la Fiscalía General del Estado solicitó la prisión preventiva; sin embargo el juez modificó la medida cautelar, y aunque será procesado por los hechos lo hará en libertad.

En entrevista, señaló que sostendrá una reunión con la magistrada presidenta del Poder Judicial, Inés Romero Cruz, pues considera que se debe de revisar la actuación del juez, que podría no estar apegada a derecho.

"Tendremos una reunión con la presidenta, deben saber quién es José Luis Alberto Cobos Hernández, que la gente sepa quién actúa no muy apegado a derecho (...). Estar atento que el Consejo de la judicatura inicie un procedimiento de investigación".

García Jiménez dijo que durante la Mesa de Coordinación para la construcción de la Paz, la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, le informó que solicitó provisión preventiva; sin embargo, el juez la modificó a una medida cautelar.

En otro tema, luego del anuncio de la alcaldesa electa de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes, sobre el Carnaval 2022 para el mes de junio de 2022, el gobernador reiteró que se apoyará con seguridad.

El mandatario estatal dijo que, sin importar quién esté en la administración municipal del Puerto de Veracruz, su gobierno aportará logística, seguridad, Protección Civil y promoción.

"Lo que decida la autoridad (...) corresponde al Estado aportar logística, seguridad, protección civil y promoción, además vamos a realizar eventos para que la gente pueda quedarse y permanezcan durante la noche".

Asimismo, señaló que su gobierno seguirá empujando para que se realicen este tipo de eventos, sin importar la fecha en que se haga, pues eso es decisión del Comité del Carnaval.

Consideró que el cambio de fecha en nada afectará con la realización del SalsaFest 2022, que está planeada para el mes de mayo en Boca del Río.

Finalmente, el Ejecutivo dijo que no se prevén cambios dentro de su gabinete, esto luego de los rumores de la supuesta salida de Roberto Ramos Alor como secretario de Salud.

"No, para nada, no va a haber cambios; en estos tres años lo que tenemos son valoraciones positivas, en Salud, por ejemplo, Veracruz de los siete estados del país más poblados en donde pegó el COVID-19 en esta pandemia, es el único que no llegó ni en la segunda y tercera ola al semáforo rojo, eso habla de una labor metódica, científica y sanitaria correcta que impulsó el doctor Alor".