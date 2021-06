exhiben_partidos_fallas_en_registro_de_representantes_de_casilla_en_veracruz

Afirmaron que se trata de una situación grave, pues en los centros de votación no pudieron vigilar el desarrollo de la jornada ni podrán hacerlo con el cómputo de los votos.

El representante del PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, acusó al vocal de Organización Electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Jorge Ortega Pineda, de indicar que los representantes partidistas que no están en las listas no podrán ingresar a realizar sus labores.

Por su parte, la representante de Unidad Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés, dijo que en la mayoría de los nombramientos no pueden ingresar a las casillas, aunque la clave de elector es correcta.

Por Fuerza por México (FXM), Grecia Tobón también aseguró que en casillas en el municipio de Las Vigas de Ramírez no se permitió los ingresos de los representantes generales y de casillas.

Ante las denuncias, el consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, les pidió verificar bien la información, pues otras supuestas incidencias resultaron falsas.

"En Tlacolulan que habían informado que se habían robado un sello del OPLE, que se habían robado boletas, no era cierto; hablamos con el presidente del Consejo Municipal y dijo que todo estaba en calma, no pasa nada, es mentira. Muchos de esos casos no es verdad, nosotros pasamos el reporte, los investigamos", aseguró.

