´Excesiva´, prisión preventiva para Rogelio ´N´; juez otorga amparo

Esto luego de que un juez federal determinó concederle un amparo, al considerar "excesiva" la prisión preventiva impuesta por una juez de control tras ser imputado por el delito de ultrajes a la autoridad.

El juez séptimo de distrito señaló que la jueza de Control, Alejandra Castellanos Priego, actuó de forma excesiva y le ordenó reponer la audiencia de vinculación a proceso al exfuncionario de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Señaló que en caso de que Rogelio "N" sea nuevamente vinculado a proceso ya no reciba prisión preventiva, esto debido a que el delito que se le imputa no es grave.

"No pasa inadvertido para este juzgador que la medida cautelar impuesta al aquí impetrante del amparo consistente en prisión preventiva justificada resulta excesiva, toda vez que señala la juez responsable que existe peligro de sustracción del imputado, ello con motivo de la entrevista socioambiental realizada al quejoso, de la que se advirtió que no habita ni labora en este distrito, puesto que solo estaba de paso, así como que tiene un familiar en la Ciudad de México, aunado a que no se logró cerciorar que tiene su domicilio en el señalado en Xalapa, Veracruz, estimando motivos suficientes para decretar la medida establecida.

"Por lo que, para el caso de que se llegare a resolver vincular a proceso nuevamente al aquí quejoso, no podrá tomar en consideración tales aspectos relativos a que el quejoso no habita o labora en este distrito o que por el hecho de que tiene un familiar en otra ciudad este pueda sustraerse de la justicia, debiendo, en su caso, pronunciarse sobre la imposición de diversas medidas cautelares a la aludida, previo debate que para tal efecto se verifique", determinó el juez federal al conceder el amparo.

Hay que recordar que Rogelio "N" tramitó el amparo ante el juzgado séptimo de distrito en contra del auto de vinculación a proceso emitido el día 20 de marzo, en la continuación de la audiencia inicial del proceso penal 50/2021, señalando la inconstitucionalidad de los artículos 331 y 371 Quinquies del Código Penal para el Estado, por cuanto hace a su discusión y aprobación.

Y es que legisladores y políticos de la oposición acusaron al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General de utilizar una reforma reciente a dicho código "para encarcelar a opositores y líderes sociales".

Posteriormente, diputados locales juntaron las firmas necesarias para presentar la acción de inconstitucionalidad, misma que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) siguen sin resolver.

Pese a lo anterior, el Instituto Nacional Electoral (INE) validó la candidatura de Rogelio "N" a una diputación plurinominal, pese a contar con prisión preventiva desde marzo de 2021.

Los nuevos diputados rendirán protesta en la sesión preparatoria de la 65 Legislatura a finales de agosto, de ahí que si Rogelio "N" consigue salir libre podría rendir protesta como legislador federal por el PRD.

El exfuncionario fue acusado de ultrajes a la autoridad cuando se resistió a su arresto por policías estatales, debido a que se intentó proceder en su contra por el delito de violencia doméstica en contra de su exesposa, acusación para la que cuenta con un amparo.

La causa por el delito de ultrajes a la autoridad está radicada en Tuxpan; sin embargo, Rogelio "N" continúa en prisión preventiva.