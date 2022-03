Ex trabajadores del municipio de Tlacojalpan no han recibido la indemnización que por Ley les corresponde, tras haber sido despedidos hace once años.

Ante ello, exigen al gobierno veracruzano que se presente una iniciativa para revertir la reforma hecha durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, la cual impide el embargo de bienes a ex funcionarios municipales que hayan dejado adeudos.