El afectado relató que a causa de una herida en el pie sufrió una infección al ser diabético, lo que causó que perdiera la pierna y dejara de laborar por cerca de dos años, ya que también contrajo COVID-19.

Fue al reincorporarse a sus labores el pasado 18 de octubre que se le informó de su despido.

Hernández Romero señaló que tiene cerca de 18 años laborando para el gobierno de Veracruz, además de que cuenta con una base laboral y es agremiado al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz (STSPEV).

Recordó que a pesar de la herida en el pie siguió trabajando ya que no podía dejar de percibir su salario para poder comprar sus medicamentos; tras la pérdida de su pierna tuvo que adquirir una prótesis de más de 50 mil pesos. Pese a ello, la titular de Recursos Humanos de la dirección, además de su jefa directa –acusa- querían obligarlo a firmar su renuncia.

"No exijo que me regalen nada (...) hace un año se complicó mi condición y a inicios de septiembre me contagio de covid (...) Yo estaba haciendo síntesis en el área de monitoreo. Llamo al gobernador que me atienda, y el licenciado Iván Luna, coordinación de Comunicación Social, tiene la solución en las manos".