Estudiantes sin matrícula vigente no pueden cobrar becas

Los alumnos que no tengan matrícula vigente, es decir, que no estén cursando estudios actualmente, no podrán recibir las becas Benito Juárez, resaltó el delegado del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Al respecto se refirió al caso de exalumnos de la Universidad Popular de Veracruz (UPAV), quienes reclamaban el pago de becas, a lo que enfatizó que dicho programa de apoyo social sólo es entregado a estudiantes activos.

Tampoco serán entregadas a quienes superen los 21 años, recordó.

Precisó que unos mil alumnos de la UPAV que no cuentan con matrícula vigente, fueron dados de baja del programa de becas Benito Juárez.

Y es que "no podemos dar becas a quienes ya no cursan clases, quienes pretenden cobrar un apoyo pero ya no están matriculados (...) tenemos que cuidar los recursos públicos porque es dinero del pueblo".

Huerta Ladrón de Guevara hizo hincapié en que los apoyos son entregados conforme matrícula.