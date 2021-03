Estudiantes cubanos no desaparecieron, dice Gobierno de Veracruz

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, rechazó que en Veracruz hayan desaparecido tres estudiantes cubanos quienes realizaban una maestría en la Universidad Veracruzana (UV) al asegurar que se trata "de un caso diferente".

La Comisión Estatal de Búsqueda, ha emitido ya algunas alertas del caso, y el gobernador dijo que desde que se les notificó del caso, se iniciaron las investigaciones.

Explicó que las familias de Dianeys Boza Banguela, Mercedes Díaz Gómez y Yuri Lorenzo Torres, pidieron no iniciar las carpetas de investigación puesto que la embajada de Cuba seguiría el asunto.

Explicó que luego del boletín emitido por la Comisión Estatal de Búsqueda, las familias pidieron no darle seguimiento al caso.

"No podría yo dar más información más la que tenemos en la Comisión Estatal de Búsqueda, de que se da el boletín, se encuentran sin ubicar, pero ante la petición de la familia y que la embajada se está haciendo cargo, queda sin efecto, no hay un delito que perseguir de nuestra parte y por lo tanto no es desaparición", dijo.

En otro tema, cuestionado sobre la posible candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero quien ha tenido señalamientos por presunto abuso sexual, reiteró que es un tema que debe dirimir el partido Morena.

"Sus instancias y sus formas y no podría dar mayor opinión", dijo el mandatario estatal luego de que recientemente se diera a conocer que repondrán el proceso de elección interna del partido.