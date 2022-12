¡Atento! Estos requisitos debes cumplir para tu canje seguro de placas

Para poder realizar el canje de placas, dentro del programa 2022, el propietario de un vehículo debe cumplir algunos requisitos, entre ellos los pagos correspondientes que, hasta el 31 de diciembre, tienen descuento.

REQUISITOS

Deben cubrirse, puntualiza la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), los derechos de control vehicular, del 2017 a la fecha, en caso de deberlos, así como el importe de canje de placas, que es de mil 224 pesos con 22 centavos.

Es importante señalar que para acceder a los beneficios fiscales en materia vehicular, se requiere cumplir con la verificación del primer periodo 2022, indica la .

¿EN DÓNDE PUEDE REALIZARSE EL TRÁMITE?

El trámite debe realizarse a través de www.ovh.gob.mx o directamente en oficinas de Hacienda del Estado de Veracruz.

"Puedes digitalizar tu documentación y adjuntarla en la siguiente liga https://www.ovh.gob.mx/proceso-de-canje-de-placas-2022-del-servicio-privado/ tienes hasta antes del 31 de diciembre de 2022 para realizar dicho trámite, realizar los pagos y recoger tus placas".

De igual manera, puedes seguir la página de Facebook "Mi Hacienda Veracruz" y "Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz", donde constantemente se actualiza la información con respecto al Programa de Canje de Placas 2022.

BENEFICIOS DE CANJE SEGURO

Al respecto, la dependencia estatal reiteró que, a través del programa "Canje Seguro 2022", hay beneficios para las y los propietarios de vehículos.

De acuerdo con la Sefiplan, el beneficio del programa Canje Seguro es para "personas físicas o morales que deban tenencias, derechos de control vehicular, o no han realizado el cambio de propietario de sus vehículos".

El beneficio se trata del 50 por ciento de descuento en:

Tenencias

Multas

Recargos

Actualizaciones

Asimismo, 50 por ciento de descuento en canje de placas, si se va al corriente con las obligaciones vehiculares.

Otro de los beneficios es el cambio de propietario sin costo, al realizar el canje de placas.

PROGRAMA VENCE EL 31 DE DICIEMBRE

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado de Veracruz, llamó a la ciudadanía a revisar las placas de sus vehículos, ya que si no las ha actualizado, tienen hasta el 31 de diciembre de 2022 para realizar el trámite.

Si las placas no están actualizadas, los vehículos no podrán circular a partir del próximo 1 de enero de 2023 y la actualización ya no tendrá descuento.