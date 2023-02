Este 2023, ya van más de 40 incendios forestales en Veracruz

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reveló que este 2023 la cifra de incendios forestales ha superado, en promedio, más de 40 incendios forestales en el estado de Veracruz.

La suma es de 37 incendios hasta el 16 de febrero, de acuerdo con la Conafor, por lo que falta sumar los eventos de febrero.

"Todavía nos falta contabilizar del 16 de febrero a la fecha que se han dado otros, pero hasta esa fecha Veracruz ocupaba el quinto lugar a nivel nacional en incendios ", expuso el meteorólogo Federico Acevedo Rosas.

En conferencia de prensa de la Secretaría de Protección Civil (PC) del estado de Veracruz, advirtió que apenas viene la temporada más activa de incendios por las condiciones meteorológicas que se esperan.

Además, recordó que la mayoría de los incendios son provocados por el ser humano, por lo que llamó a la población a actuar con responsabilidad y tomar conciencia al respecto.

No deben encenderse fogatas, no deben arrojarse vidrios ni colillas de cigarro, no debe quemarse basura; además de que es preciso evitar quemas agrícolas, pues estás acciones, de la mano con altas temperaturas, pueden favorecer siniestros.

Y es que a pesar de ser invierno se han registrado altas temperaturas en el estado. Apenas viene la temporada de calor.

FRENTES FRÍOS 'SE QUEDAN CORTOS'

Federico Acevedo Rosas informó también que está temporada de frentes fríos y nortes, se han quedado cortos; es decir, ha habido menos de los pronosticados.

La falta de frentes fríos va de la mano con las altas temperaturas registradas en el estado, a pesar de ser invierno.

En el mes de enero se registraron cinco frentes fríos, mientras que cuatro frentes fríos se han registrado durante febrero. Además, tales frentes fríos no han sido de gran intensidad, por lo que no se han superado registros de temperaturas mínimas.