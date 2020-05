No se ha iniciado pago de factoraje, asegura Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, aseveró que no se ha iniciado el pago de factoraje que se había anunciado por parte del gobierno estatal además de que no tienen conocimiento de que haya abonos de los adeudos anteriores.





Remarcó que hay programas en la Secretaría de Finanzas y Planeación que no están caminando oportunamente y que son medidas que ayudarían a todos los empresarios y población en general.





"No tenemos conocimiento de socios de nuestra cámara que les deban y que ya les hayan empezado a abonar y no nada más eso nosotros también pusimos, dentro de las peticiones que hicimos al gobierno, fue que se empezara a reactivar adeudos anteriores y pagando a los proveedores que actualmente están surtiendo al gobierno, pero recortando los días de pago".





Es decir que se agilizaran los pagos y hubiera una dinámica diferente a la que se venía viviendo, "eso es lo que nosotros pedimos".





Consideró que esa es una buena medida que ayudará a muchos empresarios a los que les debe el gobierno y que tienen que recuperar su capital de trabajo para poder seguir operando o salir menos "golpeados" de esta contingencia.





Reconoció que en algunos casos se hacen pagos, pero no siempre se avisa a los líderes empresariales por lo que dijo que no pueden afirmar que no haya abonos.