Está todo chueco, dice CGJ sobre Torre Centro; sigue investigación por anomalías

Incluso dijo que se detectó que el amparo ganado por la empresa para seguir con la obra fue otorgado por el familiar de uno de los accionistas.

"Hay un caso muy peculiar, uno de los accionistas de la torre fue con su familiar que es juez y a él le pidió el amparo; o sea, si así están de sucios, te imaginas lo que no hicieron antes, por eso tenemos que revisar bien y se va a litigio", dijo.

Explicó que, por ello, aunque el amparo fue otorgado de manera provisional su Gobierno interpuso un recurso en su contra e insistió en que se violaron procedimientos ambientales en la entrega de permisos para esta obra.

"Se está investigando e interviniendo porque existen muchas anomalías, violaron algunos procedimientos, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales, permisos que se otorgaron por el municipio y que no tenían el aval de la documentación que correspondía a la federación y el estado. Se detuvo la obra, se entra en litigio, ganaron un amparo provisional, pero sigue el litigio, el de fondo todavía no se determina", dijo.

Refirió que, aunque se retiraron los sellos de clausura, "eso no termina ahí" puesto que se sigue litigando y los jueces lo tendrán que entender.

"Nosotros vamos a seguir con lo que nos corresponde y si no cumple con la normatividad se hará clausura para que la cumplan (...) porque ganaron amparo provisional, nosotros meteremos un recurso, pero no es el único punto, existen más anomalías, entre más le buscan más le encuentras, lamentablemente está todo chueco ahí, nada más que esa no la publicitan, el Reforma no la sacan", abundó.

Los Tiburones

Además, García Jiménez dijo que los empresarios interesados en devolver al equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz a la Federación Mexicana de Futbol se "desanimaron" porque además de que se requiere el pago millonario de multas además de que en este momento no hay liga de ascenso.

Explicó que, aunque había dos ofertas ninguna ha prosperado porque no hay forma en que el equipo vuelva al futbol profesional a falta de liga y que ahora el estadio ha funcionado como sede de vacunación contra el Covid-19.

"No podemos incorporar al estadio como una sede de futbol profesional porque tiene que venir un equipo y el empresario tiene que pagar una multa, en eso estamos con empresarios, haciéndoles la oferta de que les volvemos a conceder el estadio si ellos logran incorporar un equipo a la liga profesional de futbol, sí hay, pero se desanimaron, había dos ofertas, porque no hay ascenso, decían ´para qué invertir ahorita´ si lo que invierta no va a repercutir para meter al equipo a pelear por el ascenso, es mejor esperarse", dijo.

Expuso que la oferta hacia los inversionistas sigue en pie, a fin de entregar el estadio de los Tiburones Rojos como sede del equipo, siempre y cuando los empresarios paguen las multas que dejó el anterior dueño, Fidel Kuri, detenido por presunto fraude.

"Dijeron ´ahorita no, mejor al rato que se habrá el ascenso, el equipo entraría a la primera división y pelearían por el ascenso siendo sede el estadio; los empresarios apuestan por una inversión fuerte y mientras tanto advertíamos que ese estadio nos iba a ser muy útil en la cuestión salud y es una de las mejores sedes que tenemos para la vacunación".

Al ser cuestionado sobre la situación de Fidel Kuri con el estado de Veracruz, rechazó que sostenga algún adeudo ya que se llevó a litigio para recuperar el estadio de los Tiburones y así sucedió.

"Con nosotros no tiene adeudos porque procedimos legalmente y ganamos, nos devolvió el estadio y tan tan. Tiene muchos adeudos con muchas federaciones, no solamente con la Federación Mexicana de Futbol", expuso.