Esta es la gasolinera con el combustible más barato en Xalapa

De acuerdo con la Asociación de Gasolineros, este domingo en la ciudad de Xalapa la diferencia entre el precio mínimo y máximo de gasolina es significativo, lo que resulta importante para el consumidor al momento de cuidar su bolsillo.

El precio de la gasolina en Xalapa hoy es de 22.11 pesos para el litro de la magna, 23.83 pesos por litro de la premium y 24.13 pesos por litro de diésel.

Las tres estaciones de gasolina en la capital que ofrecen el menor costo por litro de magna o regular son Servigas Museo, S.A. de C.V. Avenida Primero de Mayo No. 746 con un costo de 20 pesos con 97 centavos por litro, siendo el lugar más barato en todo Xalapa.

De ahí los siguientes dos puntos, donde se expediente la gasolina regular o magna más barata son Servicio La Rotonda, S.A. de C.V, ubicada en la Avenida Miguel Alemán No. 33 y Gaso Sumi, S.A. de C.V. ubicado en Gustavo Díaz Ordaz No. 115, ambas con un costo de 20.99 pesos.

Precios de la Premiun

En el caso de la gasolina premium o conocida como "la roja", en Xalapa el lugar donde se vende más barato es Servigas Museo, S.A. de C.V. en Avenida Primero de Mayo No. 746 con un costo de 22 pesos con 97 centavos.

Con un costo de 22 pesos con 99 centavos por litro, están empatadas las estaciones Servicio La Rotonda, S.A. de C.V. en Avenida Miguel Aleman No 33; CEGASEL, S.A. DE C.V. en Avenida de Las Jacarandas No. 17 y Gaso Sumi, S.A. de C.V. ubicada en Gustavo Díaz Ordaz No. 115.

Con estos precios la ciudad de Xalapa, está por abajo del promedio estatal, pues en Veracruz el precio del litro de gasolina magna está en 22 pesos con 11 centavos.