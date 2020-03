Espera Mónica que Fiscalía Especializada en Feminicidios dé resultados a Veracruz

La diputada local Mónica Robles Barajas dijo esperar que la Fiscalía Especializada en Feminicidios no se quede como una estructura más y tenga la capacidad de respuesta que se requiere para que signifique un avance para el estado, por lo que consideró necesario dotarla de recursos.

En entrevista expuso que ésta es parte de la estructura de la Fiscalía General del Estado y ahora le corresponde contratar al personal, capacitar y dotar de recursos para que sea una herramienta eficaz.

"Nosotros modificamos y aplicamos la ley; sin embargo, no hay un plazo, pero sí estamos dando seguimiento con la fiscal general para que sea lo más pronto posible, sobre todo que realmente no se quede como una estructura más y no tenga la capacidad de respuesta que se requiere para este tipo de casos y signifique un avance para el estado", dijo.

Sostuvo que dado que este año el presupuesto ya fue aprobado, para el siguiente debería considerarse un recurso para su operación.

"Y aun sin una ampliación tendría que haber reasignación de recursos en dado caso o solicitarse a SEFIPLAN. Se puede solicitar esta ampliación y me parece que la respuesta del gobierno del estado si quiere ser congruente tendría que ser que sí. Es a ella (la fiscal) a quien le corresponde solicitarse", dijo.

Sobre la clasificación de los feminicidios realizada por la FGE, la diputada coincidió en que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio y que sea durante el proceso que se defina si se acredita o no.

"Creo que es una manera de llamar la atención de la violencia en general hacia las mujeres y fortalecer en ese caso, cuando son feminicidios. Me parece que deberíamos investigar como feminicidio cualquier homicidio de mujeres", añadió.

No obstante, apuntó que más allá de la cifra inicial de investigación, lo importante es lo que se tiene en cuanto a la consignación de feminicidio y de un presunto delincuente, "ese es el dato que debería importar y preocupar a la Fiscalía, no tanto que no se inicie la investigación como feminicidios sino qué pasa con los que sí son feminicidios".