Esencial, instalar Capasits en cada jurisdicción sanitaria de Veracruz

Actualmente en Veracruz solamente existen cinco CAPASITS, los cuales están ubicados en Poza Rica, Río Blanco, Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos.

Sin embargo, la legisladora propuso habilitar en Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.

Ponce señaló que han solicitado dicha medida desde hace varios gobiernos en la entidad, pues es la población con VIH debe recorrer largos tramos para acudir al menos una vez al mes, a recoger sus medicamentos, además que el personal es insuficiente.

A casi 20 años de haber creado el Grupo Multisectorial, la investigadora recuerda que iniciaron con mil 200 personas que necesitaban tratamientos antirretrovirales, sin embargo, a la fecha existen casi 10 mil con esta necesidad.

"Aquí tenemos todos los focos rojos, y cuando tienes todos los focos rojos encendidos es porque no tienes políticas públicas en la materia.

"No hay pruebas rápidas, no hacen campañas, no entran a los Ceresos, no van a las universidades; no hay nada. La ventaja que tienen las personas que tienen VIH es que la federación les manda el medicamento, sino estuvieran todos iguales. No es un tema que esté en la agenda del gobernador ni de la Secretaría de Salud. No hay liderazgo", opinó.