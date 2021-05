Escuelas saqueadas, sin agua y sin luz, complican regreso a clases en Veracruz

Aún no existe un conteo real de las escuelas en Veracruz que fueron saqueadas, como tampoco se sabe de aquellas que están sin energía eléctrica o agua potable, por lo que realizar el regreso a clases durante el presente mes, sería muy arriesgado, consideró el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Telebachillerato (SITTEBA), Eliseo Islas Chagoya.

Comentó que muchas de las escuelas, al iniciar las medidas de cuarentena por la pandemia generada por Covid-19, no se han vuelto a abrir, y en algunos casos hubo robo de material.

Sería muy arriesgado llevar un regreso a clases con estas condiciones y sobre todo cuando no se han definido acciones de protección y medidas sanitarias que garanticen que no habrá contagios, y sobre todo muertes derivado del Covid-19 en las escuelas.

El dirigente sindical aseguró que el magisterio sí está dispuesta a retornar a las aulas, pero en este momento no están dadas las condiciones.

"Imaginen que mañana haya que regresar con aulas sucias, que no hay agua, que no hay luz, que no hay material, que no sabemos cuáles son los protocolos sanitarios y ante un eventual contagio, la verdad es que no están dadas las condiciones", añadió.