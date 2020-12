Santa Claus y la Covimuerte pasean por el Centro de Xalapa

Ante el incremento de contagios de COVID-19 en Xalapa, esta tarde caminaron por la zona centro Santa Claus y la Covimuerte, exhortando a la población a cuidar las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y la sana distancia.

"Es mejor perder una navidad que perder toda una familia", dijeron al invitar a las familias a no acudir a realizar sus compras con todos sus integrantes para no exponerse y evitar aglomeraciones.

Pidieron que de no ser necesario no salgan de casa, puesto que el número de contagios por COVID-19 no se ha detenido ni en la ciudad ni el estado.

"Lo quisimos hacer versión navideña porque hay muchas personas que están saliendo a realizar sus compras y no nos afecta a nosotros que salgan a comprar, sino que no salgan con las medidas que se necesitan como el cubrebocas, y vemos que están sacando a los pequeñitos y ellos son algunas personas que se pueden afectar muy fácilmente", dijo la Covimuerte.

Asimismo recomendó no salir de casa o de ser estrictamente necesario solo lo haga una persona de la familia para no exponer su salud ni la de sus seres queridos.

"Tenemos cifras impresionantes en el país, muchos dicen que estamos en semáforo verde pero lamentablemente no lo parece y por eso tenemos la idea de concientizar a las personas", abundó.

También dijo que su iniciativa es ciudadana y pese a que su intención es buena han recibido todo tipo de comentarios, pues no todos lo toman de la mejor forma.