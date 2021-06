Es definitivo: Miguel Ángel Yunes no será candidato a la alcaldía de Veracruz

Los magistrados decidieron lo anterior al señalar que no se podría valorar si el hecho de salir del país o no era un motivo para ser o no candidato, dado que esta fue la razón de que fuera considerado como inelegible por parte del Tribunal Electoral de Veracruz.

"Sí tiene arraigo y es participe de la dinámica social y conoce las necesidades de las personas, sin que los viajes incidan en el incumplen con el requisito de residencia", fue uno de los planteamientos aunque no prosperó.

Fue el 19 de mayo cuando el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) determinó revocar el acuerdo por el que se validaba la candidatura de Yunes Márquez a la alcaldía de Veracruz y por lo que se nombró a Patricia Lobeira como candidata sustituta, quien aparecerá en las boletas electorales este domingo.

Posteriormente, la Sala Regional ratificó la sentencia del TEV; en esta ocasión, los magistrados federales de la Sala Superior determinaron desechar de plano la apelación de Yunes Márquez.

