Señaló que el Poder Judicial de Veracruz "es un cochinero" y agregó que con esta decisión resultó ser "más caro el caldo que las albóndigas" porque, así como su antecesora, no ha sabido defender la autonomía del Poder Judicial .

"Debe renunciar porque no tiene una preparación en funciones administrativas, están incurriendo en algún delito, los mismos que cometió Sofía al no defender la autonomía legal y constitucional de acuerdo a la Ley Orgánica".

Agregó que no es la magistrada presidenta quien tiene a cargo la administración del Poder Judicial, sino Joana Marlen Flores, ex secretaria particular del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero.

"Ella debe de asumir su responsabilidad y si es honesta debe presentar su renuncia y nosotros pedimos que se saque las manos de la autonomía del Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo el que ha intervenido, desde la Secretaría de Finanzas de donde llegó la administradora", dijo.

A su decir el Poder Judicial pretende tratar como niños a los magistrados e imponer a gente improvisada en cargos para mantener el poder en este ente autónomo.

Y es que Romero Cruz pidió a sus pares reducir sus salarios en 30 por ciento bajo el argumento de una crisis económica que enfrenta el Poder Judicial, con un "boquete financiero" de 800 millones de pesos, pues dijo que constitucionalmente los sueldos y salarios son irrenunciables y no les pueden descontar.

Expuso que interpondrá un amparo para evitar que haya esa reducción y negó que el Poder Judicial tenga un déficit, lo que existe es un grave subejercicio desde 2017 de más de mil millones de pesos.

Incluso sostuvo que fueron contratadas más de 150 personas al tomar el cargo la presidenta interina, propuestas que fueron hechas por la administradora, Joana Marlen Flores, y que en muchos casos no reúnen el perfil para desempeñar el cargo.

