Un enorme socavón ha puesto en peligro a habitantes y conductores que transitan por la colonia Rafael Lucio ; el hundimiento, de varios metros de diámetro, cada vez se hace más grande y las autoridades municipales no hacen nada al respecto.

De acuerdo con los vecinos del lugar, el socavón -ubicado en la esquina de las calles Enrique Hernández Castillo y Manuel M. Contreras- comenzó a formarse desde hace un mes, debido a las lluvias que azotaron a la capital veracruzana durante el paso del huracán ´Grace´.

Sin embargo, pese a los innumerables reportes, ni la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) ni el Ayuntamiento de Xalapa han enviado cuadrillas para reparar la cinta asfáltica.

"Se empezó a inundar y se hundió, vinieron los de CMAS y abrieron, pero así nada más lo dejaron abierto. Checaron, midieron, pero no han vuelto. Dicen que está todo desbaratado por debajo, que por eso no pueden hacer nada ellos, que es parte del municipio", señaló Alejandro Ortega López, uno de los habitantes afectados.

Peligro latente

El hundimiento abarca más de un carril y, tras el paso de vehículos, cada día se hace más grande y profundo, lo que representa un peligro constante para quienes habitan en el sector y los automovilistas que transitan por la zona.

De acuerdo con Ortega López, desde que comenzó a formarse, al menos 15 vehículos han caído en el socavón, por lo que los mismos habitantes y comerciantes se han dado a la tarea de colocar piedras alrededor del hueco para advertir a los conductores.

"Ya van como unos 15 carros que se han caído; de hecho por eso están las piedras ahí, la misma gente mete piedras para poder sacarlos", dijo.

Urgen reparación

Hasta el momento no ha habido personas lesionadas; sin embargo, temen que en cualquier instante ocurra una desgracia mayor, pues la calle ya se encuentra llena de grietas que amenazan con hundir el asfalto de un segundo a otro.

En ese sentido, los habitantes urgieron a las autoridades municipales la reparación de la calle, pues reclamaron que, a un mes del inicio de su formación, el socavón no haya sido atendido, pese a estar en una de las avenidas más transitadas de la colonia.

"¿Qué el Gobierno no tiene para un cacho, para que llene ese hoyo? La verdad sí da miedo, porque unos (conductores) no se dan cuenta o no saben y vienen bien jalados y sí se han ido (carros) ahí.

"A mí me da miedo cuando vienen los (camiones) de cemento y los de la basura, porque los de la basura vienen bien cargados en la noche y pasan todos desviados", se quejó María de los Ángeles Fuentes Hernández, otra de las vecinas del sector.

Advirtió que el peligro se acentúa en la noche, pues debido a la falta de alumbrado público, el hundimiento es poco visible para los conductores.

"Yo la verdad tengo mucho coraje, porque digo ¿no hay dinero o qué? Un cementillo ahí, ya tan siquiera para tapar. Yo veo que pasan los de CMAS y nada más miran; han venido muchas personas a ver, sacan fotos, pero de ahí no pasan. ¿Cuándo van a tapar ese hoyo? Porque ya va para un mes", reclamó.